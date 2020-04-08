"Наводим красоту" : Яна Поплавская рассказала об обустройстве загородного дома на самоизоляции

«Красная шапочка советского кинематографа» Яна Поплавская сообщила, что свободное время проводит за улучшением жилищных условий в загородном доме. Однако, когда выдаются солнечные дни, она с мужем и собакой Никошой отправляется на прогулку. В своём микроблоге артистка опубликовала фотографию, на которой предстала в платье, поверх которого надела куртку с цветочным принтом.Также актриса показала несколько видео с домашней любимицей.- подписала публикацию артистка. Она также добавила, что нужно серьёзно относиться к рекомендациям медиков и не болеть, а всем своим поклонникам пожелала здоровья.