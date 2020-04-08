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"Наводим красоту" : Яна Поплавская рассказала об обустройстве загородного дома на самоизоляции

Актриса Яна Поплавская в своём аккаунте в Instagram рассказала, что она совместно с гражданским мужем Евгением Яковлевым проводит время на самоизоляции, находясь в новом загородном доме. Из-за карантина у звездыпоявилось много времени для обустройства жилища.

«Красная шапочка советского кинематографа» Яна Поплавская сообщила, что свободное время проводит за улучшением жилищных условий в загородном доме. Однако, когда выдаются солнечные дни, она с мужем и собакой Никошой отправляется на прогулку. В своём микроблоге артистка опубликовала фотографию, на которой предстала в платье, поверх которого надела куртку с цветочным принтом.

Также актриса показала несколько видео с домашней любимицей. «Сейчас активно занимаемся домом, однако нужно и отдыхать. Решили подышать воздухом и принять солнечные ванны! Погода замечательная и день чудесный! Что еще необходимо? Главное — любимые рядом! С новыми силами можно приступать к обустройству дома и наведению красоты!» - подписала публикацию артистка. Она также добавила, что нужно серьёзно относиться к рекомендациям медиков и не болеть, а всем своим поклонникам пожелала здоровья.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:17

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