В России начались предзаказы бюджетного кроссовера Venucia Star





Корпорации Nissan и Dongfeng решили выпустить совместный SVU Venucia Star, который должен появиться на глобальном рынке в мае текущего года. Новый автомобиль во многом похож на популярный Nissan X-Trail: обе модели имеют построены на базе VSA, имеют возможность установки гибридного двигателя, системы полного привода и многорычажной подвески. Китайский кроссовер получил полуэлектрический силовой агрегат, который состоит из 1,5-литрового мотора мощностью 190 л.с. и аккумулятора на 48 вольт.В салоне покупателя порадуют наличие виртуальной панели приборов, мультимедийный центр с 15,6-дюймовым экраном, а также голосовой помощник. С помощью последнего водитель может регулировать положение передних кресел. Высокий уровень комфорта достигается за счет того, что спинка заднего кресла раскладывается до лежачего положения. Известно, что Venucia Star в базовой комплектации можно приобрести за 1,1 млн рублей, а эксклюзивная версия обойдется клиенту в 1,6 млн рублей.