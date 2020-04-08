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"На самоизоляции не влезаю в комбинации": Певица Слава призвала фанатов заниматься спортом на карантине

Певица Слава на странице своего Instagram призвала фанатов заниматься спортом на карантине. Также исполнительница сообщила, что на самоизоляции она уже не влезает в комбинации.
"На самоизоляции не влезаю в комбинации": Певица Слава призвала фанатов заниматься спортом на карантине

Певица Слава разместила шуточный ролик, на котором она поет и танцует. На кадрах знаменитость сообщила, что на карантине она поправилась и пора заняться спортом. Также исполнительница отметила, что ее маникюр стал похож на педикюр, поскольку все салоны красоты закрыты. Певица Слава отметила, что сейчас не время для употребления горячительных напитков, а пора запустить гантели в дело. В комментарии исполнительница написала: "Вот вам позитивчик от меня с утреца".

Подписчики пришли в восторг от ролика певицы. Они поблагодарили знаменитость за поднятое настроение и отметили, что данное видео сделало их день лучше. Также фанаты написали, что Слава правильно делает, что не унывает в сложившейся ситуации и делится своим позитивом с другими людьми. За час публикацию исполнительницы просмотрели более 95 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:09

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