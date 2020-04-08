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Надежду Румянцеву после ухода из кино ждали нападение преступников и мучительная смерть

Жизнь Надежды Румянцевой оборвалась 8 апреля 2008 года. Оказалось, после ухода из кино талантливую актрису ждали нападение преступников, болезнь и мучительная смерть.
Надежду Румянцеву после ухода из кино ждали нападение преступников и мучительная смерть

Первым мужем актрисы стал однокурсник Владимир Шурупов. После окончания учебы их брак распался, а актриса начала встречаться с Вилли Хштояном. Вскоре возлюбленные стали вместе жить, а отношения узаконили только ради поездки дипломата за границу. После свадьбы пара уехала в Египет, а потом жила в Малайзии. На родину знаменитость вернулась в 57 лет.

Однажды в жилье Хштояна и Румянцевой ворвались бандиты. Злоумышленники требовали деньги, но актриса отказалась их отдавать, за что получила несколько сильных ударов. Полицию вызвали услышавшие шум соседи. После нападения знаменитость стала жаловаться на головные боли. Обследование ничего не дало, но через два года у актрисы случился инсульт.
«Перед смертью Надя не открывала глаза и ни на что не жаловалась. Даже в таком состоянии она пыталась меня сберечь. Только подруге Гале и соседке Маше рассказала, что умирает», - цитирует «СтарХит» Хштояна.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:55

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