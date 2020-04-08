Надежду Румянцеву после ухода из кино ждали нападение преступников и мучительная смерть

«Перед смертью Надя не открывала глаза и ни на что не жаловалась. Даже в таком состоянии она пыталась меня сберечь. Только подруге Гале и соседке Маше рассказала, что умирает», - цитирует «СтарХит» Хштояна.







Первым мужем актрисы стал однокурсник Владимир Шурупов. После окончания учебы их брак распался, а актриса начала встречаться с Вилли Хштояном. Вскоре возлюбленные стали вместе жить, а отношения узаконили только ради поездки дипломата за границу. После свадьбы пара уехала в Египет, а потом жила в Малайзии. На родину знаменитость вернулась в 57 лет.Однажды в жилье Хштояна и Румянцевой ворвались бандиты. Злоумышленники требовали деньги, но актриса отказалась их отдавать, за что получила несколько сильных ударов. Полицию вызвали услышавшие шум соседи. После нападения знаменитость стала жаловаться на головные боли. Обследование ничего не дало, но через два года у актрисы случился инсульт.