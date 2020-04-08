Компания Genesis увеличила гарантию на свои авто из-за коронавируса





Многие бренды по всему миру продлевают сроки гарантии на собственные автомобили ввиду карантинных мер. Искючением не стал и концерн Genesis, который упростил жизнь водителей, не имеющих возможность обратиться за помощью к механикам. В пресс-службе сообщили, что подобное решение является частью программы Genesis CARE, которая распространяется на всю фирменную продукцию, чья гарантия подходит к концу в период с 30 марта по 30 апреля текущего года.Стоит отметить, что отечественные дилерские центры предлагают покупателям лишь четыре модели: седаны Genesis G70, G80, G90 и эксклюзивную G90 L. Непростая ситуация с пандемией коронавируса вынуждает и другие компании объявлять начало спецакций. В частности, KIA увеличила гарантию на те транспортные средства, которые теряют техподдержку с 1-го апреля по 30 июня 2020-го. Volvo отменили арендную плату за подписку на свои авто в течение апреля.