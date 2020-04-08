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Пользователи Сети раскритиковали Ольгу Бузову после изгнания Милены Безбородовой с проекта

Пользователи Сети раскритиковали Ольгу Бузову из-за изгнания Милены Безбородовой с проекта. Многим не понравилось, что ведущая «Дом-2» сказала неправду зрителям.
Пользователи Сети раскритиковали Ольгу Бузову после изгнания Милены Безбородовой с проекта

Накануне в эфире «Дом-2» Ольга Бузова сообщила телезрителям, что Милена Безбородова приняла решение покинуть проект. За воротами девушка оказалась в разгар карантина, без средств к существованию, без жилья и без возможности устроится на работу. Бывший парень Алексей Безус отказался от Милены Безбородовой и сообщил, что больше ее не любит. Участник «Дом-2» предпочел остаться на реалити-шоу и строить новые отношения.

Пользователи Сети начали писать, что они знают всю правду об уходе экс-возлюбленной Алексея Безуса. Зрители начали обвинять Ольгу Бузову во лжи. Многие написали, что ведущая «Дом-2» очень плохо поступила с Миленой Безбородовой и именно она выгнала девушку за периметр без всяких объяснений. Пользователи Сети даже написали, что Дмитрий Тарасов бросил Ольгу Бузову, потому что понял, какая она на самом деле.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:30

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