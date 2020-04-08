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Актриса Ксения Корнева повторила знаменитую картину Карла Брюллова «Всадница»

Актриса Ксения Корнева решила повеселить своих поклонников и повторила знаменитую картину Карла Брюллова «Всадница». Так она решила провести время на карантине. Своим результатом звезда поделилась в микроблоге в Instagram.

Ксения Корнева, находясь на самоизоляции, приняла решение поддержать идею американского музея Гетти, предложившего повторять в домашних условиях знаменитые картины мировых художников. Знаменитость выбрала произведение, входящее в фонд Государственной Третьяковской галереи, – она предстала в образе всадницы из картины Карла Брюллова, сидящей на тренажере.

В подписи к снимку звезда поинтересовалась у поклонников, по назначению ли она использует спортивный инвентарь. «Я ведь с этой целью тренажер приобрела, да?» - отметила артистка, добавив, что «сходит с ума потихоньку», находясь всё время дома и тоже самое пожелала своим подписчикам. Поклонники актрисы с юмором отнеслись к воссозданному шедевру. «Это лучшее, что я видела за это время карантина», «Шляпа, особо отражает дух того времени», «Сходи с ума изысканно, как Ксюша», - прокомментировали публикацию подписчики юмористки.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:43

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