Актриса Ксения Корнева повторила знаменитую картину Карла Брюллова «Всадница»

Ксения Корнева, находясь на самоизоляции, приняла решение поддержать идею американского музея Гетти, предложившего повторять в домашних условиях знаменитые картины мировых художников. Знаменитость выбрала произведение, входящее в фонд Государственной Третьяковской галереи, – она предстала в образе всадницы из картины Карла Брюллова, сидящей на тренажере.В подписи к снимку звезда поинтересовалась у поклонников, по назначению ли она использует спортивный инвентарь.- отметила артистка, добавив, что «сходит с ума потихоньку», находясь всё время дома и тоже самое пожелала своим подписчикам. Поклонники актрисы с юмором отнеслись к воссозданному шедевру., - прокомментировали публикацию подписчики юмористки.