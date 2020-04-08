Юлия Ефременкова о детях: «Нам с Мондезиром для счастья не нужен ребенок»

«Мы с Мондезиром не готовы к детям и это наше право. У меня есть своя картина идеального мира, в которой люди сначала становятся супругами. Бестактность некоторых людей меня выводит из себя. Я не понимаю, как можно иметь такое стереотипное мышление. Кажется, что некоторые мамочки не умеют быть счастливыми, успешными и свободными», - заявила Ефременкова.

Ефременкова долго не появлялась в реалити. Фанаты полагали, что ее уволили. Некоторые стали распускать слухи о беременности, хотя знаменитость неоднократно негативно отзывалась о материнстве.Ведущая считает, что каждый взрослый человек вправе самостоятельно принимать важные решения, особенно о планировании семьи. Посторонним, напротив, не нужно вмешиваться в чужую личную жизнь.