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Компания GAC сертифицировала минивэн GN8 в России

Днями ранее в Сети сообщалось, что первые экземпляры GAC GN8 привезли в Россию. Теперь китайская компания сертифицировала новый минивэн в Роспатенте.

Представители Федеральной служба по интеллектуальной собственности информируют, что GAC GN8 получил ОТТС. Появление одобрения транспортного средства в базе данных Роспатента предшествовало началу цикла испытаний минивэна на российских дорогах. Китайский бренд намеревался изучить, как местный климат и покрытие влияют на эксплуатацию автомобиля. Это позволило компания решить, какой тип двигателя появится в российской версии новинки.

По предварительной информации, под капотом машины покупатель найдет 2-литровый турбомотор V4 мощностью 190 л.с. Силовая установка не только адаптирована под АИ-92, но дополняется 6-ступенчатой АКПП и системой переднего привода. Внимательный клиент может заметить в передней части минивэна независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади - автономную "многорычажку". Стоимость нового автомобиля на рынке России будет меньше, чем минивэн от Toyota, за который пришлось бы заплатить 4,8 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24

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