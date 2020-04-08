Компания GAC сертифицировала минивэн GN8 в России
Днями ранее в Сети сообщалось, что первые экземпляры GAC GN8 привезли в Россию. Теперь китайская компания сертифицировала новый минивэн в Роспатенте.
Представители Федеральной служба по интеллектуальной собственности информируют, что GAC GN8 получил ОТТС. Появление одобрения транспортного средства в базе данных Роспатента предшествовало началу цикла испытаний минивэна на российских дорогах. Китайский бренд намеревался изучить, как местный климат и покрытие влияют на эксплуатацию автомобиля. Это позволило компания решить, какой тип двигателя появится в российской версии новинки.
По предварительной информации, под капотом машины покупатель найдет 2-литровый турбомотор V4 мощностью 190 л.с. Силовая установка не только адаптирована под АИ-92, но дополняется 6-ступенчатой АКПП и системой переднего привода. Внимательный клиент может заметить в передней части минивэна независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади - автономную "многорычажку". Стоимость нового автомобиля на рынке России будет меньше, чем минивэн от Toyota, за который пришлось бы заплатить 4,8 млн рублей.
Представители Федеральной служба по интеллектуальной собственности информируют, что GAC GN8 получил ОТТС. Появление одобрения транспортного средства в базе данных Роспатента предшествовало началу цикла испытаний минивэна на российских дорогах. Китайский бренд намеревался изучить, как местный климат и покрытие влияют на эксплуатацию автомобиля. Это позволило компания решить, какой тип двигателя появится в российской версии новинки.
По предварительной информации, под капотом машины покупатель найдет 2-литровый турбомотор V4 мощностью 190 л.с. Силовая установка не только адаптирована под АИ-92, но дополняется 6-ступенчатой АКПП и системой переднего привода. Внимательный клиент может заметить в передней части минивэна независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади - автономную "многорычажку". Стоимость нового автомобиля на рынке России будет меньше, чем минивэн от Toyota, за который пришлось бы заплатить 4,8 млн рублей.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:24