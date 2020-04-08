Компания GAC сертифицировала минивэн GN8 в России





Представители Федеральной служба по интеллектуальной собственности информируют, что GAC GN8 получил ОТТС. Появление одобрения транспортного средства в базе данных Роспатента предшествовало началу цикла испытаний минивэна на российских дорогах. Китайский бренд намеревался изучить, как местный климат и покрытие влияют на эксплуатацию автомобиля. Это позволило компания решить, какой тип двигателя появится в российской версии новинки.По предварительной информации, под капотом машины покупатель найдет 2-литровый турбомотор V4 мощностью 190 л.с. Силовая установка не только адаптирована под АИ-92, но дополняется 6-ступенчатой АКПП и системой переднего привода. Внимательный клиент может заметить в передней части минивэна независимую подвеску McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости, а сзади - автономную "многорычажку". Стоимость нового автомобиля на рынке России будет меньше, чем минивэн от Toyota, за который пришлось бы заплатить 4,8 млн рублей.