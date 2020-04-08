Елена Малышева о состоянии Надежды Бабкиной: «Ситуация достаточно сложная»
Елена Малышева высказалась о состоянии здоровья Надежды Бабкиной, находящейся в реанимации в одной из клиник Москвы. Теледоктор назвала ситуацию достаточно сложной.
В прессе писали, что из-за двухсторонний пневмонии врачи ввели Бабкину в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Комментировать данные слухи ведущая передачи «Жить здорово!» не стала.
Представитель артистки рассказал, что она попала в клинику в начале апреля. Родные, в том числе супруг Евгений Гор, некоторое время скрывали правду о болезни звезды. Коронавирус у нее не подтвердился, передает «Телепрограмма».
«Надежда Георгиевна сильно больна. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное, но ситуация серьезная. Давайте верить в лучшее!» - заявила Малышева.
В прессе писали, что из-за двухсторонний пневмонии врачи ввели Бабкину в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Комментировать данные слухи ведущая передачи «Жить здорово!» не стала.
Представитель артистки рассказал, что она попала в клинику в начале апреля. Родные, в том числе супруг Евгений Гор, некоторое время скрывали правду о болезни звезды. Коронавирус у нее не подтвердился, передает «Телепрограмма».
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 11:55