Елена Малышева о состоянии Надежды Бабкиной: «Ситуация достаточно сложная»

«Надежда Георгиевна сильно больна. Врачи оценивают ее состояние, как стабильное, но ситуация серьезная. Давайте верить в лучшее!» - заявила Малышева.





В прессе писали, что из-за двухсторонний пневмонии врачи ввели Бабкину в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Комментировать данные слухи ведущая передачи «Жить здорово!» не стала.Представитель артистки рассказал, что она попала в клинику в начале апреля. Родные, в том числе супруг Евгений Гор, некоторое время скрывали правду о болезни звезды. Коронавирус у нее не подтвердился, передает «Телепрограмма».