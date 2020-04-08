Учёные : УФ-лампы с излучением волны длиной 222 нанометра не вызывают рак





Учёные предложили стерилизовать кожу человека с помощью ультрафиолетовых излучений, имеющих длину волны 222 нанометра. Эффективность и безопасность подобных УФ-ламп, которые ранее были доказаны на грызунах, способны потеснить бактерицидные устройства, имеющие длину волны 254 нанометра и провоцирующие рак кожи и катаракту. Исследование, в ходе которого специалисты хотели подтвердить действенность новой разработки, провели на лабораторных мышах. Грызунов с заболеванием - ксеродерма пигментная группы А, выбрали благодаря их сверхчувствительности к ультрафиолету.Болезнь, выявленная у мышей, является генетической, при этом из-за влияния ультрафиолета происходит разрушение молекул ДНК, которое невозможно устранить. У данных животных риск возникновения онкологии в 10 тысяч раз больше, чем у других. Подопытных поделили на 2 группы. Первая подвергалась облучению волнами с длиной 222 нанометра, вторая —от 280 до 315 нанометров. У последних был обнаружен рак кожи, катаракта и разрушение роговицы. У грызунов из первой группы не возникло осложнений со здоровьем. Учёные пояснили итог своей работы тем, что первое излучение не проникает глубоко в кожу и не разрушает молекулы ДНК.