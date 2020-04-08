Алина и Сабина Загитовы научили россиян правилам самоизоляции

«Заботьтесь о себе и своих близких!» - написала спортсменка.

Загитова с родными ушла на карантин в Казани. Вместе с младшей сестрой она попросила россиян в это сложное для всего мира время оставаться дома, пользоваться антисептиками, маской и перчатками, чаще мыть руки и заниматься спортом.Загитова даже дома не может усидеть на месте. Фигуристка каждый день делает комплекс упражнений, а иногда показывает фанатам стойку на руках. В комментарии к посту фолловеры восхитились любовью 17-летней фигуристки к спорту и пообещали беречь свое здоровье.