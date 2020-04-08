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Алина и Сабина Загитовы научили россиян правилам самоизоляции

Сестры Загитовы, Алина и Сабина, научили россиян простым правилам самоизоляции. Короткий «антикоронавирусный» ролик фигуристка разместила на своей официальной странице в микроблоге Instagram.
Алина и Сабина Загитовы научили россиян правилам самоизоляции

Загитова с родными ушла на карантин в Казани. Вместе с младшей сестрой она попросила россиян в это сложное для всего мира время оставаться дома, пользоваться антисептиками, маской и перчатками, чаще мыть руки и заниматься спортом.
«Заботьтесь о себе и своих близких!» - написала спортсменка.

Загитова даже дома не может усидеть на месте. Фигуристка каждый день делает комплекс упражнений, а иногда показывает фанатам стойку на руках. В комментарии к посту фолловеры восхитились любовью 17-летней фигуристки к спорту и пообещали беречь свое здоровье.

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Спорт / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:04

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