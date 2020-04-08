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Ирина Гобачева: "Измены супруга оставили глубокие раны в моем сердце"

Актриса Ирина Горбачева рассказала, что не смогла простить своему экс-супругу Григорию Калинину измен, которые больно ранили ее сердце. Предательство мужа стало причиной расставания пары.
Ирина Гобачева: "Измены супруга оставили глубокие раны в моем сердце"

Ирина Горбачева состояла в браке с Григорием Калининым в течение восьми лет. В последний период их отношений произошло угасание чувств, отсутствовала любовь и романтика, бывшие в избытке в момент создания семьи. Калинин начал изменять Горбачевой. Актриса узнала об этом, увидев его личную переписку. Она пробовала пережить предательство и простить мужа, однако его поступок продолжил терзать сердце. Блогер сравнила свою обиду с разбитой чашкой, глядя на которую делают вид, что она продолжает быть целой. Горбачева сама инициировала разговор о расставании, в ходе которого супруги сделали выводы о бессмысленности продолжения брака.

В данное время Горбачева пришла в себя после предательства, начала жить по-новому и пребывает в романтических отношениях. Однако актриса держит в тайне подробности своей личной жизни, не называя имени нового избранника. Она также поделилась, что находится в непростых отношениях со своими родными, которые прежде не следили за ее успехами, однако недавно решила помириться с ними.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 11:30

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