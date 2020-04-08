Песков назвал неприемлемым указ Трампа о добыче ресурсов на Луне
Дмитрий Песков назвал неприемлемым и спорным недавний указ о добыче ресурсов на Луне, подписанный Дональдом Трампом. Пресс-секретарь пока не готов сказать, можно ли считать его попыткой «приватизации».
Указ о коммерческом освоении космических ресурсов подписан 6 апреля. США собираются использовать их в личных целях и не допустят к добыче другие страны. Трамп также отказался признавать резолюцию ООН, принятую в 1979 году. Согласно документу, Луна и ее блага являются достоянием всего человечества.
«Подобные постановления нужно оценивать юридически. Прежде, чем делать громкие заявления, нам предстоит проанализировать принятое США решение. Пока могу только сказать, что считаю недопустимыми любые попытки «приватизации» космических ресурсов», - заявил Песков.
Указ о коммерческом освоении космических ресурсов подписан 6 апреля. США собираются использовать их в личных целях и не допустят к добыче другие страны. Трамп также отказался признавать резолюцию ООН, принятую в 1979 году. Согласно документу, Луна и ее блага являются достоянием всего человечества.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 12:09