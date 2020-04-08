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Балет «Далекая планета» подвергся критике из-за темы враждебности пришельцев к жителям Земли

В 1963 году на ленинградской сцене был поставлен балет «Далекая планета», в котором обыгрывался один из вариантов взаимодействия человека и космоса. Однако видение советских властей первого контакта с неизведанным не соответствовало сюжету постановки.
Балет «Далекая планета» подвергся критике из-за темы враждебности пришельцев к жителям Земли

Как отметил старший цензор Липатов, либретто балета «слабо в идейном отношении». Причиной тому образ Земли, который автор постановки выразил не сообразно видению советской власти, а именно – показав «инертной планетой». По мнению критиков, она должна была стать символом человеческой цивилизации и ее достижений, а также любви к своим «чадам».

Кроме того, причина, почему Земля не хотела «отпускать» человека к другим планетам, препятствуя ему силой притяжения, считалась выраженной недостаточно понятно. Критик пришел к выводу, что внимание зрителя не было в должной степени акцентировано на ее «материнской» заботе о своем создании, которого в космосе могли подстерегать разного рода опасности.

Также советские власти, от имени которых критиковалась «Далекая планета», не оценили и главную задумку балета. Концепция враждебности иных цивилизаций Вселенной была названа «империалистической», и не свойственной идеям СССР. Советская идеология вместо этого рассчитывала, что первый контакт с неизведанным станет дружественным, а «инопланетяне встретят землянина по-братски». В установлении отношений не будет никакой необходимости в войне, а жители разных планет «протянут друг другу руки».

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Культура
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 13:04

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