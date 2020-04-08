Андрей Разин о карантине: "Огромное количество семей в настоящий момент голодают"

Андрей Разин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с просьбой взять под личный контроль и отнестись очень внимательно к многодетным семьям и матерям, воспитывающим детей без отца. Знаменитость написал, что из-за карантина и отсутствия работы огромное количество семей сейчас остались без средств к существованию, поскольку их дети питались бесплатно в школьных столовых. Андрей Разин считает, что на муниципалитетах и на депутатском корпусе лежит огромная ответственность за этих людей. Именно от действий данных организаций будет зависеть судьба многодетных и малообеспеченных семей.Поэтому Андрей Разин просит генерального прокурора взять на особый контроль эту ситуацию и не допустить голода среди самых незащищенных слоев населения. Продюсер отметил, что все должностные лица должны помнить об ответственности за обеспечение их жизни и здоровья.