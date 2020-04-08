В Кемерово на людей обрушилась крыша строящегося здания
В Кемерово произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого на людей обрушилась крыша строящегося производственного зданию. Как сообщает издание «Народные Новости России», пострадали трое мужчин, которые оказались под завалами.
Согласно данным экстренных служб Кемерово, крыша обрушилась на территории предприятия «Химпром». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего ЧП. По одной из версий, конструкция рухнула из-за штормового ветра, который был зафиксирован в данном регионе накануне.
Спасателям пришлось извлекать из-под завалов троих пострадавших. Мужчин доставили в местную больницу, а их состояние врачи оценили как средней тяжести.
Согласно данным экстренных служб Кемерово, крыша обрушилась на территории предприятия «Химпром». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего ЧП. По одной из версий, конструкция рухнула из-за штормового ветра, который был зафиксирован в данном регионе накануне.
Спасателям пришлось извлекать из-под завалов троих пострадавших. Мужчин доставили в местную больницу, а их состояние врачи оценили как средней тяжести.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:32