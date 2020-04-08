В Кемерово на людей обрушилась крыша строящегося здания





Согласно данным экстренных служб Кемерово, крыша обрушилась на территории предприятия «Химпром». Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего ЧП. По одной из версий, конструкция рухнула из-за штормового ветра, который был зафиксирован в данном регионе накануне.Спасателям пришлось извлекать из-под завалов троих пострадавших. Мужчин доставили в местную больницу, а их состояние врачи оценили как средней тяжести.