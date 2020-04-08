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Курс валют на 08.04.2020

На рынке России повысилась стоимость всех автомобилей Jeep

Нестабильность глобального рынка вынуждает многих производителей пересматривать цены своих автомобилей. Исключением не стала и компания Jeep, стоимость моделей которой повысилась на рынке России.

Отечественные аналитики говорят, что цены на всех представителей серии Jeep повысились в среднем на 1,2-4,4%. Причиной тому является снижение мировых цен на нефть, ослабление национальной валюты и снижение доходов ввиду карантинных мер, вызванных пандемией коронавируса. Эксперты говорят, что стоимость модели "Ренегад" повысилась на 40-70 тысяч рублей, в то время как "Компас" подорожал на 50-80 тысяч рублей.

Что касается популярного Cherokee, то россиянам теперь придется доплатить около 90 тысяч рублей для всех комплектаций, кроме самой базовой. Подорожание также коснулось Wrangler и эксклюзивного Wrangler Unlimited, чья наценка составляет от 70 до 200 тысяч рублей в зависимости от оснащения. Наибольший разброс в плане увеличения стоимости наблюдается у Grand Cherokee, за которую дилеры просят дополнительные 36-310 тысяч рублей. Таким образом, самая доступная модель Compass обойдется в 2,2 млн рублей, а самая топовая Wrangler Unlimited - в 4,8 млн рублей.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:50

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