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Гоген Солнцев обратился к Надежде Бабкиной с пожеланиями скорейшего выздоровления

Эпатажный актёр Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал пожелания здоровья и скорейшего выздоровления для певицы Надежды Бабкиной. Звезда пока находится в больнице.

Гоген Солнцев обратился к отечественной исполнительнице Надежде Бабкиной и пожелал ей поскорее вернуться в форму. Он отметил, что COVID-19 не сможет её преодолеть, так как знаменитость является настоящей русской женщиной. Радиоведущий также добавил, артистка представляет собой душу российской эстрады, также символизирует и объединяет русскоговорящую аудиторию всего мира. В завершении своего послания артист отметил, что её поклонники молятся за выздоровление кумира. Публикацию он подкрепил архивным фото, на котором запечатлен вместе с художественным руководителем вокального ансамбля «Русская песня».

Стоит отметит, что Надежда Бабкина на данный момент пребывает в больнице. У неё диагностировали пневмонию и ввели в искусственную кому. Ранее поговаривали, что у артистки был обнаружен COVID-19, однако тест показал отрицательный результат. Перед госпитализацией она праздновала 70-летие. На торжестве присутствовали около пятидесяти человек. Сейчас поклонники знаменитости находятся в ожидании новостей о её здоровье, сообщает teleprogramma.pro.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:00

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