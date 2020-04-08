Гоген Солнцев обратился к Надежде Бабкиной с пожеланиями скорейшего выздоровления
Эпатажный актёр Гоген Солнцев на своей странице в Instagram опубликовал пожелания здоровья и скорейшего выздоровления для певицы Надежды Бабкиной. Звезда пока находится в больнице.
Гоген Солнцев обратился к отечественной исполнительнице Надежде Бабкиной и пожелал ей поскорее вернуться в форму. Он отметил, что COVID-19 не сможет её преодолеть, так как знаменитость является настоящей русской женщиной. Радиоведущий также добавил, артистка представляет собой душу российской эстрады, также символизирует и объединяет русскоговорящую аудиторию всего мира. В завершении своего послания артист отметил, что её поклонники молятся за выздоровление кумира. Публикацию он подкрепил архивным фото, на котором запечатлен вместе с художественным руководителем вокального ансамбля «Русская песня».
Стоит отметит, что Надежда Бабкина на данный момент пребывает в больнице. У неё диагностировали пневмонию и ввели в искусственную кому. Ранее поговаривали, что у артистки был обнаружен COVID-19, однако тест показал отрицательный результат. Перед госпитализацией она праздновала 70-летие. На торжестве присутствовали около пятидесяти человек. Сейчас поклонники знаменитости находятся в ожидании новостей о её здоровье, сообщает teleprogramma.pro.
Гоген Солнцев обратился к отечественной исполнительнице Надежде Бабкиной и пожелал ей поскорее вернуться в форму. Он отметил, что COVID-19 не сможет её преодолеть, так как знаменитость является настоящей русской женщиной. Радиоведущий также добавил, артистка представляет собой душу российской эстрады, также символизирует и объединяет русскоговорящую аудиторию всего мира. В завершении своего послания артист отметил, что её поклонники молятся за выздоровление кумира. Публикацию он подкрепил архивным фото, на котором запечатлен вместе с художественным руководителем вокального ансамбля «Русская песня».
Стоит отметит, что Надежда Бабкина на данный момент пребывает в больнице. У неё диагностировали пневмонию и ввели в искусственную кому. Ранее поговаривали, что у артистки был обнаружен COVID-19, однако тест показал отрицательный результат. Перед госпитализацией она праздновала 70-летие. На торжестве присутствовали около пятидесяти человек. Сейчас поклонники знаменитости находятся в ожидании новостей о её здоровье, сообщает teleprogramma.pro.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:00