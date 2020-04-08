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Первая жена Дмитрия Тарасова обвинила футболиста в неуплате алиментов

Первая жена Дмитрий Тарасова Оксана обвинила футболиста в отказе оплачивать алименты на дочь Ангелину. Спортсмен постоянно придумывает разные предлоги.
Первая жена Дмитрия Тарасова обвинила футболиста в неуплате алиментов

«Дима не общается с дочерью, они виделись последний раз прошлым летом. Ни один перевод от него мы не получали», - заявила Тарасова.

Недавно футболист рассказал, что самоизолировался и не выходит из дома, чтобы не подхватить уханьский коронавирус. Карантин якобы стал проблемой для выплаты алиментов, так как онлайн-банку супруг Анастасии Костенко не доверяет.

Занимающийся делом Сергей Жорин предупредил, что уклонение от уплаты алиментов грозит ему уголовной ответственностью. Футболист подарил нынешней супруге дом, а значит его можно обвинить в попытке скрыть имущество, передает «СтарХит».

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:50

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