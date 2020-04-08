Первая жена Дмитрия Тарасова обвинила футболиста в неуплате алиментов

«Дима не общается с дочерью, они виделись последний раз прошлым летом. Ни один перевод от него мы не получали», - заявила Тарасова.





Недавно футболист рассказал, что самоизолировался и не выходит из дома, чтобы не подхватить уханьский коронавирус. Карантин якобы стал проблемой для выплаты алиментов, так как онлайн-банку супруг Анастасии Костенко не доверяет.Занимающийся делом Сергей Жорин предупредил, что уклонение от уплаты алиментов грозит ему уголовной ответственностью. Футболист подарил нынешней супруге дом, а значит его можно обвинить в попытке скрыть имущество, передает «СтарХит».