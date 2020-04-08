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Илья Соболев о творчестве Геннадия Хазанова: «Сидит в кресле со своими консервативными взглядами»

Илья Соболев высказался о творчестве Геннадия Хазанова в передаче «Минаев Live». Комик считает, что востребованный в прошлом веке артист не смог работать дальше из-за консервативных взглядов.
Илья Соболев о творчестве Геннадия Хазанова: «Сидит в кресле со своими консервативными взглядами»

Хазанов стал знаменитым благодаря своим ярким пародиям и монологам. Артист не понимает современных юмористов, их шутки с нецензурными словами, манеру поведения. Знаменитость давно не устраивает концерты, но соглашается выступать в роли эксперта в разных телевизионных шоу.

Сергей Минаев вспомнил, как Хазанов отчитывал участника проекта «Один в один» за пошлость, словно «сельский учитель». Ведущий полагает, что с годами артист перестал понимать окружающий его мир. Соболев поддержал оппонента.
«Геннадий Викторович давно «не в жанре». Раньше он руководствовался своим опытом и знаниями, но последние лет десять сидит в кресле. Он просто «не в теме». У него есть шанс вернуться на сцену, но нужно избавиться от старой закалки и идти в ногу со временем, как это сделал Дэйв Шапелл», - заявил резидент Comedy Club.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:43

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