Илья Соболев о творчестве Геннадия Хазанова: «Сидит в кресле со своими консервативными взглядами»

«Геннадий Викторович давно «не в жанре». Раньше он руководствовался своим опытом и знаниями, но последние лет десять сидит в кресле. Он просто «не в теме». У него есть шанс вернуться на сцену, но нужно избавиться от старой закалки и идти в ногу со временем, как это сделал Дэйв Шапелл», - заявил резидент Comedy Club.





Хазанов стал знаменитым благодаря своим ярким пародиям и монологам. Артист не понимает современных юмористов, их шутки с нецензурными словами, манеру поведения. Знаменитость давно не устраивает концерты, но соглашается выступать в роли эксперта в разных телевизионных шоу.Сергей Минаев вспомнил, как Хазанов отчитывал участника проекта «Один в один» за пошлость, словно «сельский учитель». Ведущий полагает, что с годами артист перестал понимать окружающий его мир. Соболев поддержал оппонента.