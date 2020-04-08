В Великобритании ученые создали шарф для защиты от коронавируса





Британские эксперты говорят, что их новейшая разработка предоставляет защиту от COVID-19 на протяжении многих часов. Речь идет о специальном шарфе Virustatic Shield, который является многоразовым, поддающимся стирке и безвредным после контакта с микробами. Ключевым моментом эффективности продукта ученые называют его ткань, которая была обработана специальным химикатом, не представляющим опасности для организма человека.Это специальное покрытие задерживает в своей структуре любые патогены, передающиеся воздушно-капельным путем, а специальные вещества обезвреживают их клеточную структуру. В этом материале также содержатся белковые субстраты, которые напоминают аналоги, содержащиеся в верхних дыхательных путях человека. Разработчики продукта добавляют, что наличие подобного средства также существенно уменьшает риск во время контакта лица с руками.