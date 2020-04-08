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Ученые обнаружили способ выявить появление неалкогольной жировой болезни печени

Ученые Гарвардской медицинской школы обнаружили биомаркер, дающий возможность выявить появление неалкогольной жировой болезни печени. Благодаря ему распознать недуг можно будет на той стадии, когда он еще не сопровождается рядом осложнений.
Ученые обнаружили способ выявить появление неалкогольной жировой болезни печени

Как отмечают специалисты, неалкогольная жировая болезнь печени опасна тем, что печеночная ткань перерождается в жировую, которая образует кисты. Как следствие, повышается риск возникновения цирроза и образования раковых опухолей.

Основной причиной при диагностике заболевания является то, что на ранней стадии неалкогольная жировая болезнь печени протекает бессимптомно. Поставить соответствующий диагноз врачи зачастую могут только на той стадии, когда уже начались серьезные изменения в составе тканей внутреннего органа.

Чтобы как-то исправить эту ситуацию и научиться распознавать болезнь на ранней стадии, ученые из Гарвардской медицинской школы повели ряд исследований, призванных определить хотя бы некоторые симптомы жирового гепатоза. В результате экспериментов специалистам удалось выделить биомаркер, связанный с регенерацией нейронов, который дает «сигнал» о нарушении работы печени.

Так как белок, получивший название NREP, принимает непосредственное участие в метаболизме печеночной жировой ткани, колебания его уровня в организме указывают на нарушения в работе органа. Таким образом, отслеживая по анализам количество биомаркера, ученые могут судить о наличии или отсутствии неалкогольной жировой болезни печени.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:13

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