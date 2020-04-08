Теолог Алексей Гайдуков указал на повышение религиозности в мире из-за пандемии коронавируса
Доцент кафедры истории религии и теологии РГПУ им. А.И. Герцена Алексей Гайдуков отметил повышение религиозности в мире из-за пандемии коронавируса. Теолог подчеркнул, что в России не стоит ожидать появления новых религиозных культов.
Алексей Гайдуков сообщил об обращении к религии многих людей, оказавшихся напуганными коронавирусом и его последствиями. Есть и такие, кто связывает с пандемией пророчества Ванги о скором конце света. По мнению теолога, в связи с не столь масштабным распространением инфекции в России по сравнению с другими странами, не стоит ожидать возникновения новых религий. Гайдуков подчеркнул отсутствие культа в стране, поскольку успокоительная функция религии будет обеспечиваться силами традиционных религиозных организаций, передает Слово и Дело.
Ранее прихожан российской православной церкви призвали на время пандемии коронавируса не посещать храмы, чтобы предотвратить распространение заболевания по территории страны.
Алексей Гайдуков сообщил об обращении к религии многих людей, оказавшихся напуганными коронавирусом и его последствиями. Есть и такие, кто связывает с пандемией пророчества Ванги о скором конце света. По мнению теолога, в связи с не столь масштабным распространением инфекции в России по сравнению с другими странами, не стоит ожидать возникновения новых религий. Гайдуков подчеркнул отсутствие культа в стране, поскольку успокоительная функция религии будет обеспечиваться силами традиционных религиозных организаций, передает Слово и Дело.
Ранее прихожан российской православной церкви призвали на время пандемии коронавируса не посещать храмы, чтобы предотвратить распространение заболевания по территории страны.
Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 10:24