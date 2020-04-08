Милена Безбородова об Алексее Безусе: «Я люблю до сих пор и буду наверное ещё долго любить»

Милена Безбородова опубликовала ролик, в который вставила нарезки из фото и видео. В комментарии бывшая участница «Дом-2» написала, что она больше не держит обиду на проект. Девушка благодарна, что 2 года реалити-шоу было в ее жизни. Именно на «Дом-2» Милена Безбородова сильно влюбилась в мужчину, который гораздо старше ее, и на которого за периметром она бы не обратила внимание из-за разницы в возрасте. Также экс-участница написала: «Честно, я люблю до сих пор и буду наверное ещё долго любить».Милена Безбородова сожалеет, что любовь Алексея Безуса закончилась и существовала только на проекте. Экс-участница «Дом-2» действительно хотела быть с возлюбленным, мечтала о свадьбе, детях и путешествиях. В конце своего поста девушка поблагодарила всех ведущих реалити-шоу за их советы и поддержку.