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Милена Безбородова об Алексее Безусе: «Я люблю до сих пор и буду наверное ещё долго любить»

Покинувшая «Дом-2» Милена Безбородова в своем Instagram решила честно признаться, что до сих пор любит Алексея Безуса. Также она отметила, что будет еще долго испытывать к экс-бойфренду чувства.
Милена Безбородова об Алексее Безусе: «Я люблю до сих пор и буду наверное ещё долго любить»

Милена Безбородова опубликовала ролик, в который вставила нарезки из фото и видео. В комментарии бывшая участница «Дом-2» написала, что она больше не держит обиду на проект. Девушка благодарна, что 2 года реалити-шоу было в ее жизни. Именно на «Дом-2» Милена Безбородова сильно влюбилась в мужчину, который гораздо старше ее, и на которого за периметром она бы не обратила внимание из-за разницы в возрасте. Также экс-участница написала: «Честно, я люблю до сих пор и буду наверное ещё долго любить».

Милена Безбородова сожалеет, что любовь Алексея Безуса закончилась и существовала только на проекте. Экс-участница «Дом-2» действительно хотела быть с возлюбленным, мечтала о свадьбе, детях и путешествиях. В конце своего поста девушка поблагодарила всех ведущих реалити-шоу за их советы и поддержку.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:18

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