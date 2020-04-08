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Путин обсудил с вирусологами возможность сокращения нерабочих дней в апреле

Владимир Путин провел вчера, 7 апреля, видеоконференцию с вирусологами, чтобы обсудить, возможно ли сократить нерабочие дни в этом месяце. По словам российского президента, решения, которые принимает власть, должны быть «адекватны сложившейся ситуации и соразмерны риску распространения по стране коронавируса».

Путин обсудил с вирусологами возможность сокращения нерабочих дней в апреле


На данный момент карантин объявлен до 30 апреля, но Путин хотел услышать мнение квалифицированных экспертов по этому поводу. Президент РФ отметил, что главное это обезопасить граждан страны. Также правительство беспокоит восстановление активности граждан и экономики. Владимир Путин считает, что важно учится на ошибках других стран и принимать решения, которые основаны на мнении профессионалов. При этом государство еще не преодолело пик эпидемии коронавируса. Поэтому консультация экспертов в области вирусологии в этом вопросе играет ключевое значение. Хотя, как пошутил российский президент, сейчас «вся наша страна вирусологи».

В ходе проведения видеоконференции обсуждали методы профилактики и эффективного лечения опасной инфекции, а также возможность создания вакцины. Также Владимир Путин поднял вопрос о защите наиболее уязвимой категории врачей и медперсонала, которые постоянно контактируют с зараженными людьми.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:44

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