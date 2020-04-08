Французские эксперты назвали Су-57 "жемчужиной" российской авиации





Журналисты издания Capital рассказали, почему Су-57 является образцом военных технологий и российской инженерной мысли. Хотя внедрение передового оборудования все еще составляет трудности для отечественных экспертов, они смогли добиться внушительной маневренности ЛА. Последняя достигается с помощью двух турбореактивных двигателей, которые предоставляют самолету максимальный разгон до 2,6 тысяч км/ч, скорость подъема до 21 тысячи метров в минуту при дальности полета в 1,7 тысяч км.Совсем недавно военнослужащие ВКС РФ смогли освоить обновленные Су-57, испытывая режимы предельных высот, скоростей и перегрузок. Полевые тесты показали возможность использования боевой машины как в одиночных, так и групповых операциях или боях. Многие эксперты отмечали отдельные черты истребителя, вроде широкого крыла и угловатого носа, которые делают его похожим на американский F-35. Всего к концу текущего года российские предприятия должны выпустить около 76 экземпляров Су-57 по заказу Минобороны.