Российские компании введут четырехдневную рабочую неделю из-за вспышки коронавируса





Ранее стало известно, что в Китае обнаружено распространение коронавирусной инфекции. В марте ВОЗ присвоила вспышке COVID-19 статус пандемии. Согласно последним статистическим данным, количество инфицированных во всем мире превышает 1,4 млн человек. По этой причине, для сокращения расходов на сотрудников российские компании в ближайшем будущем введут 4-дневную рабочую неделю.К примеру, нефтехимическая компания «Сибур» уже перевела на такой режим работников, которые занимают административные и управленческие должности, а также весь персонал корпоративного центра в Москве. Из больше 23 тысяч человек это приблизительно 25% служащих. Инсайдер сообщает, такое решение было принято в качестве временной антикризисной меры, которая может продлиться некоторое время. Благодаря этому компания сможет на 1/3 снизить вероятные убытки от ситуации со вспышкой пандемии коронавируса.