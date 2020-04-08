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Российские компании введут четырехдневную рабочую неделю из-за вспышки коронавируса

Российские компании собираются ввести четырехдневную рабочую неделю по причине распространения коронавируса. Это позволит сократить убытки предприятий. Об этом сообщает «Рамблер. Новости».

Ранее стало известно, что в Китае обнаружено распространение коронавирусной инфекции. В марте ВОЗ присвоила вспышке COVID-19 статус пандемии. Согласно последним статистическим данным, количество инфицированных во всем мире превышает 1,4 млн человек. По этой причине, для сокращения расходов на сотрудников российские компании в ближайшем будущем введут 4-дневную рабочую неделю.

К примеру, нефтехимическая компания «Сибур» уже перевела на такой режим работников, которые занимают административные и управленческие должности, а также весь персонал корпоративного центра в Москве. Из больше 23 тысяч человек это приблизительно 25% служащих. Инсайдер сообщает, такое решение было принято в качестве временной антикризисной меры, которая может продлиться некоторое время. Благодаря этому компания сможет на 1/3 снизить вероятные убытки от ситуации со вспышкой пандемии коронавируса.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:55

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