Шубская виртуозно «побрила» Овечкина в поддержку челленджа Галустяна

Чтобы не скучать на карантине и как-то подбодрить своих коллег и многочисленных поклонников многие артисты устраивают разнообразные «одиночные флешмобы» и челленджи. Не отставать от них решил и юморист Михаил Галустян, призвавший представителей шоу-бизнеса и «простых смертных» сбривать растительность на лице в рамках своей эстафеты «Меняйтесь вместе со мной».Причиной, по которой шоумен созрел для подобной затеи стала пандемия коронавируса. Как отметил бывший участник КВН, на бороде и усах могут оседать и активно размножаться болезнетворные микроорганизмы, что в период активного распространения COVID-19 становится еще более опасным. Именно поэтому от растительности на лице необходимо как можно быстрее избавиться.Запустив челлендж, Галустян передал эстафету Александру Овечкину, который с удовольствием принял вызов. Хоккеист и его супруга засняли сбривание бороды на видео, сделав из этого действа настоящий спектакль. Пока спортсмен работал над созданием «нового образа», ему активно помогала Анастасия Шубская. Она сначала немного виртуозно «побрила» возлюбленного, а потом решила создать эффектный фон, начав танцевать за спиной у мужа.