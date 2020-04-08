Ксения Собчак и Константин Богомолов на карантине закусывают водку черной икрой
Ксения Собчак показала фанатам, что входит в рацион ее супруга Константина Богомолова на карантине, объявленного из-за коронавируса. Короткое видео ведущая разместила в микроблоге Instagram.
В ролике Собчак и Богомолов сидят за накрытым столом. Перед звездами стоит черная икра, салат из свежих овощей, авокадо, жареная курица, суп, рыба, квашеная капуста. Слышно, как продюсер хвалит жену за гениальную фразу: «Мася, ты здорово сказала, что маленькое авокадо можно порезать, словно большое».
Фолловеры написали, что продюсер Димы Билана не переживет, если светская львица ее обойдет. Некоторые заметили на столе спиртное и упрекнули пару в его распитии средь белого дня.
В ролике Собчак и Богомолов сидят за накрытым столом. Перед звездами стоит черная икра, салат из свежих овощей, авокадо, жареная курица, суп, рыба, квашеная капуста. Слышно, как продюсер хвалит жену за гениальную фразу: «Мася, ты здорово сказала, что маленькое авокадо можно порезать, словно большое».
«Пора мне украсть у Яны Рудковской идею, но вместо завтраков показывать обеды», - пошутила Собчак.
Фолловеры написали, что продюсер Димы Билана не переживет, если светская львица ее обойдет. Некоторые заметили на столе спиртное и упрекнули пару в его распитии средь белого дня.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 10:09