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В Сети обсуждают откровенные купальники беременной Ольги Рапунцель

Беременная Ольга Рапунцель на Сейшельских островах предпочитает носить откровенные купальники. Пользователи Сети шокированы таким поведением участницы «Дом-2» и постоянно ее критикуют.
В Сети обсуждают откровенные купальники беременной Ольги Рапунцель

Несколько недель назад Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой отправилась на Сейшелы. В тропиках участница «Дом-2» носит бикини и полупрозрачные платья. Ольга Рапунцель не стесняется своих округлившихся форм и часто демонстрирует их на камеру. Также возлюбленная Дмитрия Дмитренко разгуливает по магазинам в очень коротком платье или в купальнике и прозрачной накидке. Сама участница проекта считает, что при сильной жаре она не может носить другую одежду.

Пользователи Сети возмущены такими нарядами беременной Ольги Рапунцель. Зрители реалити-шоу пишут, что возлюбленная Дмитрия Дмитренко подает плохой пример своей дочери Василисе, а ведь уже совсем скоро у пары появится еще одна дочь. Многие отметили, что на Сейшелах не видели проектантку одетую и она даже при гостях носит бикини.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:00

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