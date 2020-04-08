В Сети обсуждают откровенные купальники беременной Ольги Рапунцель





Несколько недель назад Ольга Рапунцель с мужем Дмитрием Дмитренко и дочерью Василисой отправилась на Сейшелы. В тропиках участница «Дом-2» носит бикини и полупрозрачные платья. Ольга Рапунцель не стесняется своих округлившихся форм и часто демонстрирует их на камеру. Также возлюбленная Дмитрия Дмитренко разгуливает по магазинам в очень коротком платье или в купальнике и прозрачной накидке. Сама участница проекта считает, что при сильной жаре она не может носить другую одежду.Пользователи Сети возмущены такими нарядами беременной Ольги Рапунцель. Зрители реалити-шоу пишут, что возлюбленная Дмитрия Дмитренко подает плохой пример своей дочери Василисе, а ведь уже совсем скоро у пары появится еще одна дочь. Многие отметили, что на Сейшелах не видели проектантку одетую и она даже при гостях носит бикини.