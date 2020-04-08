В России хотят запустить первую "умную" дорогу





Ярослав Федосеев, представляющий интересы НП "ГЛОНАСС", заявил о готовности компании внедрить систему "умной" дороги в нескольких федеральных субъектах России. Подобная технология состоит в цифровом "общении" транспортного средства с окружающей инфраструктурой, которая помогает системе автопилотирования. Этот проект, разрабатываемый в Самарской области, станет первым опытом для страны в создании покрытия для автономных машин.Инициатива также позволит автомобилю распознавать объекты и следовать по намеченному пути, опираясь не только на собственные сенсоры, но и информацию, предоставляемую другими участниками движения. Предварительная дата запуска "умной" дороги намечена на 31 мая 2020 года. Встроенная в нее сеть высокоскоростной связи V2X позволит водителю следить за трафиком, состоянием асфальта, близостью к пешеходным переходам, а также расстоянием до карет скорой помощи.