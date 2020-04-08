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В России хотят запустить первую "умную" дорогу

В пресс-службе НП "ГЛОНАСС" анонсировали создание первой "умной" дороги в России. Пилотный проект хотят запустить в Самарской области весной текущего года.

Ярослав Федосеев, представляющий интересы НП "ГЛОНАСС", заявил о готовности компании внедрить систему "умной" дороги в нескольких федеральных субъектах России. Подобная технология состоит в цифровом "общении" транспортного средства с окружающей инфраструктурой, которая помогает системе автопилотирования. Этот проект, разрабатываемый в Самарской области, станет первым опытом для страны в создании покрытия для автономных машин.

Инициатива также позволит автомобилю распознавать объекты и следовать по намеченному пути, опираясь не только на собственные сенсоры, но и информацию, предоставляемую другими участниками движения. Предварительная дата запуска "умной" дороги намечена на 31 мая 2020 года. Встроенная в нее сеть высокоскоростной связи V2X позволит водителю следить за трафиком, состоянием асфальта, близостью к пешеходным переходам, а также расстоянием до карет скорой помощи.

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Технологии / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:04

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