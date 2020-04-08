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Ученые из США выяснили, что многих мужчин привлекают дефекты женской речи

Ученые, которые работают в Массачусетском Университете, в 2012 году анализировали исследования своих коллег и пришли к выводам, что мужчин привлекает высокий голос и манера разговора представительниц прекрасного пола. Кроме этого, сильный пол интересуют такие дефекты женской речи, как картавость, легкое заикание и шепелявость.

Ученые из США выяснили, что многих мужчин привлекают дефекты женской речи


Около 90% мужчин отдают предпочтение женщинам, которые имеют высокий голос, так как он ассоциируется у них с молодостью и привлекательностью. Примерно 35% опрошенных признались, что им нравятся партнерши, которые подстраиваются под особенности речи мужчин и даже копируют их манеру говорить.

Психологи из Университета Южной Каролины, расположенного в Бофорте, провели более глубокое исследование под руководством доктора Кэри Фицджеральд. В эксперименте приняли участие 2570 представителей сильного пола в возрасте 18-65 лет. Оказалось, что некоторые особенности женской речи, которые логопеды назвали дефектами, мужчины считают привлекательными и притягательными.

Около 15% респондентов ответили, что легкое заикание женщин не раздражает, в наоборот, вызывает интерес. Примерно 13% мужчин привлекает шепелявость партнерши, но только в том случае, если можно разобрать произносимые слова.

Лидирует в списке дефектов женской речи картавость. Женщины в три раза чаще сталкиваются с проблемой произнесения буквы «р». 40% респондентов это качество в представительницах сильного пола очень привлекает. Среди любителей дефектов речи у женщин были в основном мужчины 40-55 лет, а также небольшое количество молодых парней.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 10:37

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