Маргарита Суханкина во время самоизоляции освоила новую профессию

«Наступили непростые времена, а я получила еще одну профессию. Могу шить или вести дистанционно уроки, дополняя их своим пением. Используйте появившееся время для обучения и смотрите в будущее с оптимизмом. Надо верить, что скоро все наладится, а мы вернемся к привычной жизни», - рассказала Суханкина.

Суханкина переделала все домашние дела, помогла детям с уроками, а потом занялась вязанием. Артистка вспомнила азы рукоделия и решила сделать для старшего сына шерстяной свитер. Знаменитость не знает, как сложится ее жизнь в дальнейшем, поэтому пытается стать всесторонне развитым человеком.Фолловеры похвалили артистку за оптимизм и саморазвитие. Многие рассказали о своих хобби, которые при необходимости можно превратить в профессию.