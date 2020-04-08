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Маргарита Суханкина во время самоизоляции освоила новую профессию

Маргарита Суханкина рассказала, что во время самоизоляции не теряла время зря и освоила новую профессию. Соответствующий пост оперная певица опубликовала в микроблоге Instagram.
Маргарита Суханкина во время самоизоляции освоила новую профессию

Суханкина переделала все домашние дела, помогла детям с уроками, а потом занялась вязанием. Артистка вспомнила азы рукоделия и решила сделать для старшего сына шерстяной свитер. Знаменитость не знает, как сложится ее жизнь в дальнейшем, поэтому пытается стать всесторонне развитым человеком.
«Наступили непростые времена, а я получила еще одну профессию. Могу шить или вести дистанционно уроки, дополняя их своим пением. Используйте появившееся время для обучения и смотрите в будущее с оптимизмом. Надо верить, что скоро все наладится, а мы вернемся к привычной жизни», - рассказала Суханкина.

Фолловеры похвалили артистку за оптимизм и саморазвитие. Многие рассказали о своих хобби, которые при необходимости можно превратить в профессию.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:37

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