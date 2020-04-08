АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

Филипп Киркоров ждет, что Владимир Зеленский пригласит его в Киев на гастроли

Филипп Киркоров рассказал, что ранее получал от Владимира Зеленского приглашение на гастроли в Киев, поэтому ожидает подобного и в будущем. «Выпрашивать» разрешение на визит у президента Украины артист не намерен.

Во ходе интервью с украинской поп-звездой Ольгой Поляковой Филипп Киркоров признался, что с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом его связывало много «доброго и светлого». Певец и бывший художественный руководитель «Студии Квартал-95» давно знакомы и имеют большой и плодотворный опыт сотрудничества.

Кроме того, во время Instagram-эфира Киркоров заявил, что в столице Украины его всегда с нетерпением ждут. В Киеве у артиста огромное количество фанатов, и единственным препятствием на пути к тому, чтобы поделиться с ними своими новыми композициями, являются политические разногласия между странами. Однако бывший супруг Аллы Пугачевой уверен – подобное положение вещей не навсегда.

Как отмечает Филипп Киркоров, Зеленский ранее сам искал способы наладить контакт, поэтому артист склонен ожидать переговоры в будущем. Если же в последнее время президент Украины на гастроли не приглашает, значит у него на то есть весомые поводы. Сам артист «выпрашивать» у бывшего участника «Квартала-95» разрешение на визит не намерен. Однако, если Зеленский все-таки позовет поп-исполнителя в свою страну, «Филипп Киркоров всегда придет и поддержит».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились первые фото нового Peugeot 508…
Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре…
Доктор Каабак: "Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% жителей…
Маргарита Суханкина во время самоизоляции освоила новую…
Специалисты рассказали, что стоит учитывать при самостоятельном пошиве…
Филипп Киркоров ждет, что Владимир Зеленский пригласит его в Киев на…
В ООН отреагировали на критику Трампа о работе…
Медики рассказали о пользе массажа для…
В США установили новый антирекорд по количеству смертей от…
«Не того пригласил»: Бари Алибасов озвучил причину нападения на экс-солиста «На-На»…
Дональд Трамп допустил возможность отмены финансирования…
В России начались предзаказы на новый планшет Huawei MatePad…
«Все, Давид, я ухожу»: Ольга Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой»…
Елена Малышева объяснила смысл самоизоляции сглаживанием пика…
Актриса Мирослава Карпович обнажила грудь на…
Аргентинские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS…
София Ротару тяжело пережила похороны мужа своей родной сестры…
«Провожу дезинфекцию вином»: Фигуристка Екатерина Шошина заразилась…
Sony презентовала новый геймпад для Playstation…
«Отправлено в Америку и Сирию»: Исаев высказался по поводу нехватки масок и антисептиков в…
Недостаток сна приводит к молекулярным изменениям в организме, влияющим на вес…
Пульмонолог Александр Карабиненко считает, что водка способствует заражению человека…
«Будем болеть все вместе»: Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению…
Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств…
Юмор на карантине: Максим Галкин записал на видео пародию на Семена…
Учёные : Белый и ржаной хлеб абсолютно безопасны для организма…
Ученые назвали лучший «антистрессовый»…
Евгений Гор о госпитализации Надежды Бабкиной: «Человечество падает все…
Просмотреть все новости