Филипп Киркоров ждет, что Владимир Зеленский пригласит его в Киев на гастроли
Филипп Киркоров рассказал, что ранее получал от Владимира Зеленского приглашение на гастроли в Киев, поэтому ожидает подобного и в будущем. «Выпрашивать» разрешение на визит у президента Украины артист не намерен.
Во ходе интервью с украинской поп-звездой Ольгой Поляковой Филипп Киркоров признался, что с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом его связывало много «доброго и светлого». Певец и бывший художественный руководитель «Студии Квартал-95» давно знакомы и имеют большой и плодотворный опыт сотрудничества.
Кроме того, во время Instagram-эфира Киркоров заявил, что в столице Украины его всегда с нетерпением ждут. В Киеве у артиста огромное количество фанатов, и единственным препятствием на пути к тому, чтобы поделиться с ними своими новыми композициями, являются политические разногласия между странами. Однако бывший супруг Аллы Пугачевой уверен – подобное положение вещей не навсегда.
Как отмечает Филипп Киркоров, Зеленский ранее сам искал способы наладить контакт, поэтому артист склонен ожидать переговоры в будущем. Если же в последнее время президент Украины на гастроли не приглашает, значит у него на то есть весомые поводы. Сам артист «выпрашивать» у бывшего участника «Квартала-95» разрешение на визит не намерен. Однако, если Зеленский все-таки позовет поп-исполнителя в свою страну, «Филипп Киркоров всегда придет и поддержит».
Во ходе интервью с украинской поп-звездой Ольгой Поляковой Филипп Киркоров признался, что с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом его связывало много «доброго и светлого». Певец и бывший художественный руководитель «Студии Квартал-95» давно знакомы и имеют большой и плодотворный опыт сотрудничества.
Кроме того, во время Instagram-эфира Киркоров заявил, что в столице Украины его всегда с нетерпением ждут. В Киеве у артиста огромное количество фанатов, и единственным препятствием на пути к тому, чтобы поделиться с ними своими новыми композициями, являются политические разногласия между странами. Однако бывший супруг Аллы Пугачевой уверен – подобное положение вещей не навсегда.
Как отмечает Филипп Киркоров, Зеленский ранее сам искал способы наладить контакт, поэтому артист склонен ожидать переговоры в будущем. Если же в последнее время президент Украины на гастроли не приглашает, значит у него на то есть весомые поводы. Сам артист «выпрашивать» у бывшего участника «Квартала-95» разрешение на визит не намерен. Однако, если Зеленский все-таки позовет поп-исполнителя в свою страну, «Филипп Киркоров всегда придет и поддержит».
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:24