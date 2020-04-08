Филипп Киркоров ждет, что Владимир Зеленский пригласит его в Киев на гастроли

Во ходе интервью с украинской поп-звездой Ольгой Поляковой Филипп Киркоров признался, что с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским в прошлом его связывало много «доброго и светлого». Певец и бывший художественный руководитель «Студии Квартал-95» давно знакомы и имеют большой и плодотворный опыт сотрудничества.Кроме того, во время Instagram-эфира Киркоров заявил, что в столице Украины его всегда с нетерпением ждут. В Киеве у артиста огромное количество фанатов, и единственным препятствием на пути к тому, чтобы поделиться с ними своими новыми композициями, являются политические разногласия между странами. Однако бывший супруг Аллы Пугачевой уверен – подобное положение вещей не навсегда.Как отмечает Филипп Киркоров, Зеленский ранее сам искал способы наладить контакт, поэтому артист склонен ожидать переговоры в будущем. Если же в последнее время президент Украины на гастроли не приглашает, значит у него на то есть весомые поводы. Сам артист «выпрашивать» у бывшего участника «Квартала-95» разрешение на визит не намерен. Однако, если Зеленский все-таки позовет поп-исполнителя в свою страну, «Филипп Киркоров всегда придет и поддержит».