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В Сети появились первые фото нового Peugeot 508 PSE

В Сети опубликовали первые фото нового седана Peugeot 508 PSE. Обновленный автомобиль от французского бренда появится с гибридной силовой установкой.

Интернет-пользователи недавно смогли оценить дизайн будущего Peugeot 508 PSE. Полуэлектрический седан получил существенные изменения в плане экстерьера: внимательные автолюбители могут заметить новый задний бампер, улучшенную головную оптику, альтернативные задние фары и высокий клиренс. Что касается салона, то здесь появилась качественная кожаная отделка сидений и боковых панелей. Производитель пытался внести как можно больше новаторских решений, что позволило "освежить" модель до уровня современных аналогов.

Комплектация базового автомобиля включает в себя гибридный двигатель мощностью 400 л. с., которая дополняется автоматической КПП и поддержкой полного привода. Дополнительными элементами можно назвать систему ABS, климат-контроль, функцию подогрева сидений, электропривод зеркал, передовой информационно-развлекательный центр с сенсорным экраном, технологию помощи водителю и датчик влажности. Французский бренд решил пока не раскрывать дату официальной презентации и стоимость Peugeot 508 PSE.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:55

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