В ООН отреагировали на критику Трампа о работе ВОЗ
Дональд Трамп обвинил ВОЗ в расходовании средств США и сосредоточенности на Китае. В ООН незамедлительно отреагировали на критику президента.
ВОЗ признала распространяющийся коронавирус пандемией 11 марта. К 8 апреля число инфицированных превысило 1,4 млн человек. В РФ, согласно данным стопкоронавирус.рф, количество больных достигло 7497.
Ранее пульмонолог объяснил, почему водка не подходит для профилактики COVID-19.
«ВОЗ поставила миллионы единиц медицинского оборудования странам, столкнувшимся с коронавирусом. Специалисты учили врачей бороться с недугом. Глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус с коллегами проделал колоссальную работу», - заявил на брифинге представитель ООН Стефан Дюжаррик.
ВОЗ признала распространяющийся коронавирус пандемией 11 марта. К 8 апреля число инфицированных превысило 1,4 млн человек. В РФ, согласно данным стопкоронавирус.рф, количество больных достигло 7497.
Ранее пульмонолог объяснил, почему водка не подходит для профилактики COVID-19.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 09:18