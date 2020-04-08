Дональд Трамп допустил возможность отмены финансирования ВОЗ
США считается одним из главных акционеров, которые выделяли большие суммы денег для ВОЗ. Американский президент Дональд Трамп недавно допустил возможность отмены финансирования этой организации.
Президент США Дональд Трамп пригрозил заморозить финансирование, обвинив специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в том, что оно «очень ориентировано на Китай». Эту информацию предоставил инфопортал "Политэксперт". Политик также подверг критике ранние рекомендации ВОЗ, направленные на противодействие международному распространению коронавируса. Речь идет о промедлении с закрытием границ и обнаружением вспышки в китайском Ухане.
Трамп заявил, что США финансируют большую часть бюджета организации. По предварительным данным, американское правительство предоставило 14,67% от всех средств ВОЗ в 2018-2019 годах. Тем не менее, ведомству предоставляют деньги не только страны, но и некоммерческие организации, фонды, компании, университеты и политические альянсы.
Стоит отметить, что самого Трампа широко критиковали за то, что он изначально преуменьшал значение вируса, который сравнивали с обычным гриппом. Президент также неоднократно заявлял, что эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем и лишь недавно признал наличие чрезвычайной ситуации.
Президент США Дональд Трамп пригрозил заморозить финансирование, обвинив специализированное учреждение Организации Объединенных Наций в том, что оно «очень ориентировано на Китай». Эту информацию предоставил инфопортал "Политэксперт". Политик также подверг критике ранние рекомендации ВОЗ, направленные на противодействие международному распространению коронавируса. Речь идет о промедлении с закрытием границ и обнаружением вспышки в китайском Ухане.
Трамп заявил, что США финансируют большую часть бюджета организации. По предварительным данным, американское правительство предоставило 14,67% от всех средств ВОЗ в 2018-2019 годах. Тем не менее, ведомству предоставляют деньги не только страны, но и некоммерческие организации, фонды, компании, университеты и политические альянсы.
Стоит отметить, что самого Трампа широко критиковали за то, что он изначально преуменьшал значение вируса, который сравнивали с обычным гриппом. Президент также неоднократно заявлял, что эпидемиологическая обстановка в стране находится под контролем и лишь недавно признал наличие чрезвычайной ситуации.