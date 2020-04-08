Специалисты рассказали, что стоит учитывать при самостоятельном пошиве маски
По причине дефицита медицинских масок во всем мире, пользователи Сети начали активно интересоваться, как их можно сшить самостоятельно. Специалисты решили рассказать, на что стоит обращать внимание при изготовлении защитного средства.
Маски являются защитными средствами для дыхательных органов. При их изготовлении необходимо учитывать, что они должны быть сделаны из определенного материала в несколько слоев. Для лучшей защиты необходимо обеспечить плотное прилегание к лицу. Очень важно учитывать плотность.
Чаще всего самодельные маски предлагают делать из того, что есть под рукой. В ход могут пойти марля, туалетная бумага, некоторые виды тканей и даже нижнее белье. Однако необходимо помнить, защитные средства из таких материалов являются бесполезными. Лишь медицинские маски из 4 слоёв способны предотвратить заражение. Представители ВОЗ утверждают, в большинстве случаев они дают человеку ложную надежду о том, что он защищен. По этой причине некоторые люди не придерживаются других мер предосторожности при COVID-19. Речь идёт не только о самодельных масках, но и о медицинских. Стоит отметить, при использовании защитных средств самостоятельного изготовления есть высокая вероятность заразиться коронавирусом.
Маски являются защитными средствами для дыхательных органов. При их изготовлении необходимо учитывать, что они должны быть сделаны из определенного материала в несколько слоев. Для лучшей защиты необходимо обеспечить плотное прилегание к лицу. Очень важно учитывать плотность.
Чаще всего самодельные маски предлагают делать из того, что есть под рукой. В ход могут пойти марля, туалетная бумага, некоторые виды тканей и даже нижнее белье. Однако необходимо помнить, защитные средства из таких материалов являются бесполезными. Лишь медицинские маски из 4 слоёв способны предотвратить заражение. Представители ВОЗ утверждают, в большинстве случаев они дают человеку ложную надежду о том, что он защищен. По этой причине некоторые люди не придерживаются других мер предосторожности при COVID-19. Речь идёт не только о самодельных масках, но и о медицинских. Стоит отметить, при использовании защитных средств самостоятельного изготовления есть высокая вероятность заразиться коронавирусом.