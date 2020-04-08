АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

Специалисты рассказали, что стоит учитывать при самостоятельном пошиве маски

По причине дефицита медицинских масок во всем мире, пользователи Сети начали активно интересоваться, как их можно сшить самостоятельно. Специалисты решили рассказать, на что стоит обращать внимание при изготовлении защитного средства.

Маски являются защитными средствами для дыхательных органов. При их изготовлении необходимо учитывать, что они должны быть сделаны из определенного материала в несколько слоев. Для лучшей защиты необходимо обеспечить плотное прилегание к лицу. Очень важно учитывать плотность.

Чаще всего самодельные маски предлагают делать из того, что есть под рукой. В ход могут пойти марля, туалетная бумага, некоторые виды тканей и даже нижнее белье. Однако необходимо помнить, защитные средства из таких материалов являются бесполезными. Лишь медицинские маски из 4 слоёв способны предотвратить заражение. Представители ВОЗ утверждают, в большинстве случаев они дают человеку ложную надежду о том, что он защищен. По этой причине некоторые люди не придерживаются других мер предосторожности при COVID-19. Речь идёт не только о самодельных масках, но и о медицинских. Стоит отметить, при использовании защитных средств самостоятельного изготовления есть высокая вероятность заразиться коронавирусом.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети появились первые фото нового Peugeot 508…
Никас Сафронов в день своего рождения попал в ДТП в центре…
Доктор Каабак: "Иммунитетом против коронавируса могут обладать до 80% жителей…
Маргарита Суханкина во время самоизоляции освоила новую…
Специалисты рассказали, что стоит учитывать при самостоятельном пошиве…
Филипп Киркоров ждет, что Владимир Зеленский пригласит его в Киев на…
В ООН отреагировали на критику Трампа о работе…
Медики рассказали о пользе массажа для…
В США установили новый антирекорд по количеству смертей от…
«Не того пригласил»: Бари Алибасов озвучил причину нападения на экс-солиста «На-На»…
Дональд Трамп допустил возможность отмены финансирования…
В России начались предзаказы на новый планшет Huawei MatePad…
«Все, Давид, я ухожу»: Ольга Бузова «обиделась» на назвавшего ее «тупой»…
Елена Малышева объяснила смысл самоизоляции сглаживанием пика…
Актриса Мирослава Карпович обнажила грудь на…
Аргентинские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS…
София Ротару тяжело пережила похороны мужа своей родной сестры…
«Провожу дезинфекцию вином»: Фигуристка Екатерина Шошина заразилась…
Sony презентовала новый геймпад для Playstation…
«Отправлено в Америку и Сирию»: Исаев высказался по поводу нехватки масок и антисептиков в…
Недостаток сна приводит к молекулярным изменениям в организме, влияющим на вес…
Пульмонолог Александр Карабиненко считает, что водка способствует заражению человека…
«Будем болеть все вместе»: Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению…
Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств…
Юмор на карантине: Максим Галкин записал на видео пародию на Семена…
Учёные : Белый и ржаной хлеб абсолютно безопасны для организма…
Ученые назвали лучший «антистрессовый»…
Евгений Гор о госпитализации Надежды Бабкиной: «Человечество падает все…
Просмотреть все новости