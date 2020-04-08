Специалисты рассказали, что стоит учитывать при самостоятельном пошиве маски





Маски являются защитными средствами для дыхательных органов. При их изготовлении необходимо учитывать, что они должны быть сделаны из определенного материала в несколько слоев. Для лучшей защиты необходимо обеспечить плотное прилегание к лицу. Очень важно учитывать плотность.Чаще всего самодельные маски предлагают делать из того, что есть под рукой. В ход могут пойти марля, туалетная бумага, некоторые виды тканей и даже нижнее белье. Однако необходимо помнить, защитные средства из таких материалов являются бесполезными. Лишь медицинские маски из 4 слоёв способны предотвратить заражение. Представители ВОЗ утверждают, в большинстве случаев они дают человеку ложную надежду о том, что он защищен. По этой причине некоторые люди не придерживаются других мер предосторожности при COVID-19. Речь идёт не только о самодельных масках, но и о медицинских. Стоит отметить, при использовании защитных средств самостоятельного изготовления есть высокая вероятность заразиться коронавирусом.