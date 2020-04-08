Медики рассказали о пользе массажа для мужчин





Массаж представляет собой ручное воздействие на мягкие ткани с использованием постукиваний, нажатий, разминаний, легких ударов. Во время манипуляций для улучшения тонуса можно применять тепло и холод. Процедура позволяет унять боль, поднять настроение, расслабиться.Специалисты АМТА считают, что массаж нужно делать мужчинам, страдающим синуситами, диареей, запором, бронхитом, астмой, аллергией. Процедура повышает защитные свойства организма и усиливает потенцию.Практикующий массажист Эл Вутноу рассказал, что точечные воздействия, акупрессура, терапия полярности, практика Рэйки и шиацу востребованы среди мужчин, но их эффективность научно не доказана. Такие методики для лечения бесполезны. Последние исследования показали, что ректальный массаж простаты тоже не несет пользы, о которой так активно говорят врачи. Воздействие на определенные точки временно облегчает боль и расслабляет, но не способствует выздоровлению.