В США установили новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса
По сведениям компании CNN, которая ссылается на статистическую информацию Университета Джонса Хопкинса, в США установили новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса, охватившего планету. За последние 24 часа осложнения от COVID-19 забрали жизни 1736 человек.
Предыдущий антирекорд в США установили немного ранее, 3 апреля. Тогда от опасной инфекции умерло более 1,4 тысячи пациентов. На данный момент в стране жертвами вируса стали свыше 12 тысяч человек. Всего количество зараженных составляет 396,2 тысячи американцев. В США эпицентром стал Нью-Йорк, где количество смертей превысило 4 тысячи. Как отметили сотрудники университета, выздороветь удалось почти 22 тысячам пациентам.
По словам Дональда Трампа, около 2 миллионов граждан страны сдали тесты на наличие COVID-19. Как отметил президент, больше всего страдают от этого вируса афроамериканцы. Глава государства призвал свою нацию приготовиться к тому, что на этой неделе будет пик смертей от коронавирусной инфекции. В тоже время, в Белом доме утверждают, что в мегаполисах отмечается прогресс и количество зараженных идет на спад. Эксперты убеждены, что прогноз по поводу того, что жертвами COVID-19 в США могут стать примерно 100 240 тысяч человек, не сбудется.
Предыдущий антирекорд в США установили немного ранее, 3 апреля. Тогда от опасной инфекции умерло более 1,4 тысячи пациентов. На данный момент в стране жертвами вируса стали свыше 12 тысяч человек. Всего количество зараженных составляет 396,2 тысячи американцев. В США эпицентром стал Нью-Йорк, где количество смертей превысило 4 тысячи. Как отметили сотрудники университета, выздороветь удалось почти 22 тысячам пациентам.
По словам Дональда Трампа, около 2 миллионов граждан страны сдали тесты на наличие COVID-19. Как отметил президент, больше всего страдают от этого вируса афроамериканцы. Глава государства призвал свою нацию приготовиться к тому, что на этой неделе будет пик смертей от коронавирусной инфекции. В тоже время, в Белом доме утверждают, что в мегаполисах отмечается прогресс и количество зараженных идет на спад. Эксперты убеждены, что прогноз по поводу того, что жертвами COVID-19 в США могут стать примерно 100 240 тысяч человек, не сбудется.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:09