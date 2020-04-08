В США установили новый антирекорд по количеству смертей от коронавируса





Предыдущий антирекорд в США установили немного ранее, 3 апреля. Тогда от опасной инфекции умерло более 1,4 тысячи пациентов. На данный момент в стране жертвами вируса стали свыше 12 тысяч человек. Всего количество зараженных составляет 396,2 тысячи американцев. В США эпицентром стал Нью-Йорк, где количество смертей превысило 4 тысячи. Как отметили сотрудники университета, выздороветь удалось почти 22 тысячам пациентам.По словам Дональда Трампа, около 2 миллионов граждан страны сдали тесты на наличие COVID-19. Как отметил президент, больше всего страдают от этого вируса афроамериканцы. Глава государства призвал свою нацию приготовиться к тому, что на этой неделе будет пик смертей от коронавирусной инфекции. В тоже время, в Белом доме утверждают, что в мегаполисах отмечается прогресс и количество зараженных идет на спад. Эксперты убеждены, что прогноз по поводу того, что жертвами COVID-19 в США могут стать примерно 100 240 тысяч человек, не сбудется.