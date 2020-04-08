В России начались предзаказы на новый планшет Huawei MatePad Pro





Huawei MatePad Pro может стать отличным инструментом для обычных пользователей и профессионалов, которым необходимо мощное "железо". Новый планшет обладает не только мобильностью и комфортностью ноутбука, но и характеристиками, которые вполне могут конкурировать с передовыми ПК. Продукт оснастили 10,8-дюймовым экраном с разрешением 2560х1600, за работу которого отвечает высокотехнологичный чипсет Kirin 990 и ускоритель Mali-G76.Другие спецификации новинки включают в себя 6 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти, помимо аккумуляторной батареи на 7250 мАч, которой хватает на 12 часов работы без перерыва. Хорошим дополнением также станет технология быстрой зарядки на 40 ватт. Что касается внешних аксессуаров, то клиентам, оформившим предзаказ, предоставят бесплатную клавиатуру Smart Magnetic Keyboard, которую можно использовать в качестве чехла для продукта. Стоимость обычного MatePad Pro оценивается в 45 тысяч рублей, а выход в широкую продажу намечен на 15 апреля.