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Аргентинские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS COV-2

Аргентинским ученым удалось провести расшифровку полного генома коронавируса SARS COV-2. Это позволит улучшить процесс диагностики болезни.
Аргентинские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS COV-2

Представители администрации президента страны в докладе о расшифровке генома коронавируса подчеркнули, что с помощью этого открытия ученых также можно будет установить механизмы распространения заболевания. Информация о геноме вируса положительно повлияет на эпидемиологические наблюдения и на процесс создания вакцины от COVID-19. Ученые отправили результаты исследования в базу данных GISAID, находящуюся в Германии. В ней уже имеются образцы, присланные многими другими странами.

В Аргентине зафиксировано 1628 случаев инфицирования коронавирусом, 56 из которых закончились летальным исходом.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 08:36

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