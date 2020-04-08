Аргентинские ученые расшифровали полный геном коронавируса SARS COV-2





Представители администрации президента страны в докладе о расшифровке генома коронавируса подчеркнули, что с помощью этого открытия ученых также можно будет установить механизмы распространения заболевания. Информация о геноме вируса положительно повлияет на эпидемиологические наблюдения и на процесс создания вакцины от COVID-19. Ученые отправили результаты исследования в базу данных GISAID, находящуюся в Германии. В ней уже имеются образцы, присланные многими другими странами.В Аргентине зафиксировано 1628 случаев инфицирования коронавирусом, 56 из которых закончились летальным исходом.