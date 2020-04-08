«Провожу дезинфекцию вином»: Фигуристка Кристина Шошина заразилась коронавирусом
Кристина Шошина заразилась уханьским коронавирусом. О своей болезне 20-летняя фигуристка рассказала во время прямого эфира, проводимого Станиславой Константиновой в Instagram.
Шошина находится в Италии, являющейся второй по числу заболевших COVID-19 страной. Диагноз уроженки Санкт-Петербурга подтвержден лабораторным путем после появления симптомов, на которые она начала жаловаться во время путешествия на корабле. На судне находились еще 10 россиян, но они здоровы. Для предотвращения распространения инфекции туристов закрыли в каютах, поэтому у спортсменки началась паническая атака.
Ранее стало известно, что Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
Шошина находится в Италии, являющейся второй по числу заболевших COVID-19 страной. Диагноз уроженки Санкт-Петербурга подтвержден лабораторным путем после появления симптомов, на которые она начала жаловаться во время путешествия на корабле. На судне находились еще 10 россиян, но они здоровы. Для предотвращения распространения инфекции туристов закрыли в каютах, поэтому у спортсменки началась паническая атака.
«Я стараюсь не унывать. Вчера выпила немного вина, чтобы продезинфицироваться изнутри. Когда я была на корабле, было очень страшно», - рассказала Шошина, выигравшая «Таллин-Трофи».
Ранее стало известно, что Галина Боб сдала тест на коронавирус и получила положительный результат.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:24