«Отправлено в Америку и Сирию»: Исаев высказался по поводу нехватки масок и антисептиков в аптеках

В Instagram Stories Исаев опубликовал фото объявления, приклеенного к двери одной из аптек своего города. На нем кроме просьбы сохранять дистанцию в 1,5 метра и заходить в помещение по одному, была также приписка об отсутствии в продаже ряда товаров. Так не было в наличии у фармацевтов масок, антисептиков, перчаток, марли, обеззараживающих средств и жаропонижающих препаратов. К кадру лидер «Уральских пельменей» добавил надпись «отправлено в Америку и Сирию», намекая на то, что отсутствие необходимых товаров обусловлено оказанием страной гуманитарной помощи другим государствам.Сам Сергей Исаев с семьей сейчас находится на самоизоляции за чертой города. Семейство артиста расположилось на даче и старается проводить вынужденный карантин с пользой. Близкие люди уделяют больше времени общению друг с другом и саморазвитию.