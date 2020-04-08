Елена Малышева объяснила смысл самоизоляции сглаживанием пика заражения

«В обычной жизни для нормальной работы больницы хватает реанимации на 6 коек. Самоизоляция не дает возникнуть пику поступления тяжелых больных и растянуть их по времени. Мы выиграем время, чтобы власти смогли подготовить и перепрофилировать медучреждения. Вы можете наблюдать подобный подход на примере Москвы», - рассказала Малышева.





80% людей, заразившихся COVID-19, легко переносят недуг. 5% пациентам понадобится реанимация, еще 15% - госпитализация. Когда тяжело больные люди поступают в медучреждения постепенно, то у врачей есть шанс им помочь. Если же лечить придется сразу большую группу, то персонала не хватит.