Актриса Мирослава Карпович обнажила грудь на карантине

Мирослава Карпович, пребывая на карантине, не забывает радовать своих поклонников новыми сюжетами. Недавно в своём микроблоге она опубликовала фотографию, на которой предстала в высоких чёрных сапогах на каблуке, миниатюрной чёрной юбке и джинсовой куртке-косухе. Поклонники оценили дерзкий образ артистки и отметили, что карантин у неё проходит очень интересно., - прокомментировали публикацию поклонники актрисы. Позднее знаменитость опубликовала довольно откровенный снимок, на котором её запечатлели обнаженной до пояса. Оголенную грудь Карпович предпочла прикрыть крупной шляпой, поэтому он получился лёгким и воздушным без намека на пошлость. Поклонникам пришелся по вкусу стильный кадр и они отметили, что это не даёт им скучать во время самоизоляции.- прокомментировали пост подписчики артистки.