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Актриса Мирослава Карпович обнажила грудь на карантине

Актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с оголённой грудью, которую прикрыла крупной шляпой. Поклонники отметили, что фотосессия получилась стильной и интересной.

Мирослава Карпович, пребывая на карантине, не забывает радовать своих поклонников новыми сюжетами. Недавно в своём микроблоге она опубликовала фотографию, на которой предстала в высоких чёрных сапогах на каблуке, миниатюрной чёрной юбке и джинсовой куртке-косухе. Поклонники оценили дерзкий образ артистки и отметили, что карантин у неё проходит очень интересно.

«Мира, хватит! Ты очень красивая!», «Вы очень красивая и талантливая актриса», - прокомментировали публикацию поклонники актрисы. Позднее знаменитость опубликовала довольно откровенный снимок, на котором её запечатлели обнаженной до пояса. Оголенную грудь Карпович предпочла прикрыть крупной шляпой, поэтому он получился лёгким и воздушным без намека на пошлость. Поклонникам пришелся по вкусу стильный кадр и они отметили, что это не даёт им скучать во время самоизоляции. «Это что-то неземное», «Радуете и радуете своими фото во время карантина», «Спасибо вам большое, за то что не даёте на скучать во время самоизоляции!» - прокомментировали пост подписчики артистки.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:43

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