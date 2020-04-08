Недостаток сна приводит к молекулярным изменениям в организме, влияющим на вес человека





Исследования, проведенные раннее, доказали повышение вероятности смертности в раннем возрасте, диабета и психозов в случае регулярного недосыпания. Ученые из Швеции свое изучение сконцентрировали на установлении влияния недостатка сна на вес человека. Специалисты провели наблюдение за двумя группами участников эксперимента, члены первой из которых спали по 8 часов в сутки, а второй - по 5 часов.В результате эксперты выявили у второй группы сложности в контроле показателя веса, чего не было в первой. Ученые отмечают большое и быстрое скопление метиляции ДНК в подкожном жире. Это процесс, от которого зависит активация/дезактивация определенных гормонов. В случае его нарушения происходит затруднение в перераспределении и уничтожении избыточных жировых клеток. Это и повлекло трудности с контролем веса у второй группы добровольцев. Специалисты также проанализировали ДНК ткани 15 участников из обеих групп эксперимента и выяснили повышение процесса метиляции.Ученые подчеркнули, что регулярное нахождение клеток в таком состоянии может повлечь развитие сахарного диабета и других болезней.