Пульмонолог Александр Карабиненко считает, что водка способствует заражению человека коронавирусом

«Не нужно придумывать новые способы защиты. Мыло прекрасно справляется с вирусами. На всякий случай, если вам так спокойнее, можете побрызгать на руки туалетной водой», - цитирует «Рамблер» Карабиненко.





Врач рассказал, что спиртные напитки снижают защитные свойства организма. Иммунитет слабеет и перестает бороться с проникающими в кровь возбудителями, поэтому риск заражения среди пьющих людей намного выше.Водка не подходит для дезинфекции рук, поскольку в отличие от медицинского спирта не может уничтожить патогены. Под ее воздействием кожа сохнет и трескается, а значит повышается вероятность проникновения в организм инфекции. Для обработки лучше воспользоваться простой водой и мылом.