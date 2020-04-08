Пульмонолог Александр Карабиненко считает, что водка способствует заражению человека коронавирусом
Пульмонолог Александр Карабиненко считает, что водка способствует заражению коронавирусом. Ради здоровья на период пандемии людям от нее нужно отказаться.
Врач рассказал, что спиртные напитки снижают защитные свойства организма. Иммунитет слабеет и перестает бороться с проникающими в кровь возбудителями, поэтому риск заражения среди пьющих людей намного выше.
Водка не подходит для дезинфекции рук, поскольку в отличие от медицинского спирта не может уничтожить патогены. Под ее воздействием кожа сохнет и трескается, а значит повышается вероятность проникновения в организм инфекции. Для обработки лучше воспользоваться простой водой и мылом.
Врач рассказал, что спиртные напитки снижают защитные свойства организма. Иммунитет слабеет и перестает бороться с проникающими в кровь возбудителями, поэтому риск заражения среди пьющих людей намного выше.
Водка не подходит для дезинфекции рук, поскольку в отличие от медицинского спирта не может уничтожить патогены. Под ее воздействием кожа сохнет и трескается, а значит повышается вероятность проникновения в организм инфекции. Для обработки лучше воспользоваться простой водой и мылом.
«Не нужно придумывать новые способы защиты. Мыло прекрасно справляется с вирусами. На всякий случай, если вам так спокойнее, можете побрызгать на руки туалетной водой», - цитирует «Рамблер» Карабиненко.
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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:04