«Будем болеть все вместе»: Лещенко обвинил Малахова в принуждении к нарушению карантина

Лев Лещенко дал интервью ведущей передачи «60 минут» Ольге Скабеевой, выйдя в эфир по видеосвязи. Эстрадный певец рассказал телезрителям о том, как он себя чувствует, из-за чего попал в больницу, и почему не соблюдал необходимый 14-дневный карантин после возвращения из США. Как оказалось, никаких симптомов коронавируса артист не имел: у него отсутствовали такие характерные признаки, как повышение температуры, кашель и насморк. Однако первое время Лещенко все-таки находился в самоизоляции.Мерами безопасности звезда отечественной эстрады пренебрег лишь после того, как получил приглашение на шоу Андрея Малахова. Изначально певец не планировал соглашаться на съемки, но журналист вынудил его посетить студию. Как заявил сам Лев Лещенко, телеведущий не увидел ничего предосудительного в том, чтобы артист выступил на передаче, посвященной Валентине Толкуновой, даже вопреки необходимости оставаться в изоляции.Малахов сообщил певцу, что, в крайнем случае, они будут «болеть все вместе». Однако после выпуска ток-шоу, состоявшегося 17 марта, серьезные проблемы со здоровьем начались только у Лещенко. 24 марта знаменитость госпитализировали с подозрением на коронавирус, а позже диагностировали двустороннее воспаление легких.